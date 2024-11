Vela, Ineos Britannia sfidante ufficiale per l’America’s cup

Roma, 8 nov. (askanews) – A poche settimane dalla conclusione della 37esima America’s Cup di vela, vinta da Emirates Team New Zealand a Barcellona, gli organizzatori hanno reso noto che il team detentore, il “Royal New Zealand Yacht Squadron” ha accettato la sfida per la prossima edizione di “Royal Yacht Squadron Limited”, rappresentato da Ineos Britannia. “La 38esima edizione è iniziata nel momento in cui la squadra ha tagliato il traguardo”, ha affermato l’ad di Team New Zealand, Grant Dalton. In qualità di challenger of record (sfidante di riferimento), Ineos Britannia, finanziata dal miliardario britannico Jim Ratcliffe, sarà il contatto del detentore del titolo per definire data e regolamento della prossima edizione, che vedrà ancora una volta tra gli sfidanti il team italiano di Luna Rossa Prada Pirelli.

Secondo il comunicato, le squadre iscritte dovranno gareggiare di nuovo a bordo degli AC75, monoscafi foiling da 75 piedi, e potranno costruirne solo uno nuovo per la prossima edizione. Al momento non sono state rivelate né la data né il luogo dell’evento, ma “si spera che si svolga entro tre anni dalla fine della 37esima edizione”, mentre la sede dovrebbe essere annunciata entro l’estate 2025.