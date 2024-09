Vela, Louis Vuitton Cup: Luna Rossa squalificata: Britannia va 2-1

Roma, 29 set. (askanews) – Britannia in vantaggio 2-1 nella finale di Louis Vuitton Cup, in svolgimento nelle acque di Barcellona, senza nemmeno gareggiare. Dopo quasi un’ora di rinvio per troppo vento, nel momento in cui si poteva partire l’equipaggio di Luna Rossa ha riscontrato un guasto alla randa. Nello specifico si sono rotti tre ganci che hanno perforato la randa. Purtroppo è avvenuto nel momento in cui il vento era buono per regatare. Luna Rossa non ha chiesto 15′ tecnici perché non sarebbero bastati a sistemare il danno.

La barca italiana è stata così squalificata e ora deve risolvere il problema entro le 15:25, orario di partenza della quarta regata.