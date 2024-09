Vela, Louis Vuitton Cup. Poco vento, terza regata non assegnata

Roma, 28 set. (askanews) – Regata non assegnata tra Luna Rossa e Ineos Britannia, terza sfida di finale per la Louis Vuitton Cup. Le due barche non hanno completato il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti per colpa del vento venuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. Una fortuna per Luna Rossa, che era in netto svantaggio in acqua. Dopo la sofferta e non assegnata terza regata, la direzione di gara decide di rinviare direttamente a domani la quarta. . Rammarico soprattutto per Ineos, che era abbondantemente avanti prima che entrambi i foil cadessero in acqua e perdessero velocità definitivamente