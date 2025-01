Vela, Vendee Globe: vince il francese Dalin e polverizza il record

Roma, 14 gen. (askanews) – Lo skipper francese Charlie Dalin (su Macif) ha vinto la decima edizione della Vendée Globe, stabilendo il nuovo tempo di riferimento per il giro del mondo in solitaria, in 64 giorni, 19 ore, 22 minuti e 49 secondi, ovvero, 9 giorni e 8 ore meglio rispetto al record precedente. Secondo gli esperti la performance dimostra come i foil applicati alle barche della classe Imoca 60 abbiano sostanzialmente migliorato le prestazioni.