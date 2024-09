Venezia 81, Charithra Chandran di Bridgerton presenta “Chloe”

Roma, 3 set. (askanews) – Domani alle ore 16, in occasione dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, all’interno dello spazio dell’Italian Pavilion verrà presentato in anteprima mondiale il cortometraggio “Chloe” in presenza del regista Matthias Salzburger, dell’attrice protagonista Charithra Chandran, star di Netflix nella serie “Bridgerton” e presto nella seconda stagione della serie cult “One Piece”, e dei produttori.

Nel corto, il terzo per Matthias Salzburger che lo ha scritto e diretto, la protagonista è Chloe, una giovane madre single arrivata in Italia da immigrata, che ha perso la casa a seguito di un reato di aggressione, e si trova nella disperata situazione di dover lottare per mantenere la custodia del figlio Sammy. In loro aiuto interverrà l’avv. d’ufficio Leonardo D’Amico, interpretato dalla Coppa Volpi Roberto Citran, che cercherà di salvare il futuro di Chloe e di suo figlio con l’aiuto dei servizi sociali, proponendole un affidamento temporaneo del bambino ad un’altra famiglia.

Diego Loreggian, produttore creativo di Chloe e già vincitore di 3 Nastri d’Argento come miglior corto (Moby Dick, Inanimate ed A Cup of coffee with Marilyn dal quale ha ideato la serie ‘Miss Fallaci’ con Miriam Leone) ha sostenuto questo progetto, sia per la sua tematica, sia per la qualità di scrittura e di regia che aveva riscontrato nei precedenti cortometraggi di Matthias Salzburger. “La regia di Matthias è contraddistinta da un grande senso di verità verso i personaggi e le azioni che porta in vita – ha detto Diego Loreggian – ha uno stile distintivo e riconoscibile e, attraverso il suo linguaggio visivo e poetico, mette gli spettatori di fronte a realtà spesso trascurate ma di grande importanza sociale. Con Chloe cercheremo di fare lo stesso percorso fatto con il nostro precedente corto ‘A cup of coffee with Marilyn’ inizialmente selezionato nei principali Festival italiani ed internazionali e successivamente utilizzato anche come pilot per la serie ‘Miss Fallaci’ di prossima uscita, in coproduzione con Minerva Pictures, nostro partner produttivo anche in Chloe”.

Le due società riproporranno questa stessa formula produttiva: anche stavolta dal cortometraggio sarà tratto un lungometraggio, su cui si sta già lavorando. Al cortometraggio si sono uniti come executive producers Claudia Gerini che ha creduto sin da subito al progetto, insieme a Gurinder Chadha e Paul Mayeda Berges, rispettivamente regista e sceneggiatore di successi cinematografici come “Sognando Beckham” e “Blinded by the Light”.