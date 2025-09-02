Venezia 82, la magia di Winx Club alla Mostra aspettando nuova serie

Roma, 2 set. (askanews) – Il magico mondo di Winx Club ha conquistato Venezia, portando alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica lo stile e i valori del fenomeno made in Italy.

In occasione dell’uscita della nuova serie animata “Winx Club – The Magic is Back” – disponibile dal 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo, e in autunno su Rai in Italia – le iconiche fatine nate 21 anni fa dal genio di Iginio Straffi sono tornate sotto i riflettori. Il 30 agosto, le Winx sono state protagoniste della Mostra trasformando Venezia in un palcoscenico di magia e animando alcuni degli spazi simbolo della kermesse. In serata poi, con il party esclusivo “Winx Club: The Magic is Back” al Bluemoon Beach Club del Lido, la spiaggia si è trasformata nel magico mondo di Alfea, tra installazioni immersive ispirate al mondo Winx, spettacolari allestimenti in balloon design e cocktail ispirati a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha.

Iginio Straffi, fondatore del gruppo Rainbow, è stato inoltre protagonista del panel “La Creatività Italiana che Parla al Mondo”, organizzato dal settimo ITTV International Forum, fondato da Valentina Martelli (CEO) e Cristina Scognamillo, evento globale che promuove relazioni transfrontaliere nel settore televisivo e cinematografico con eventi a Los Angeles, Venezia e collaborazioni negli Emirati. Straffi ha ricevuto il “Filming Italy Award”, assegnato dal festival diretto da Tiziana Rocca, per celebrare il traguardo dei 30 anni di Rainbow: un omaggio ad un’eccellenza tutta italiana, capace di trasformare creatività e visione in grandi successi globali.

“È un immenso piacere prendere parte alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per festeggiare 30 anni di traguardi Rainbow e celebrare insieme ai fan il lancio imminente della nuova serie ‘Winx Club: The Magic is Back’, un nuovo capitolo della nostra saga più iconica che andrà in onda in da ottobre per portare ancora una volta storie magiche, avvincenti e ricche di valori positivi al pubblico di tutto il mondo” ha commentato Straffi.