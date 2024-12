Versione GR Sport migliorata e nuove opzioni per Toyota Yaris 2025

ROMA (ITALPRESS) – Per il Model Year 2025 la gamma della Toyota Yaris può contare su un allestimento GR Sport migliorato e nuove ed eleganti opzioni, pur mantenendo l’impegno nell’efficienza e nella sicurezza ai vertici della categoria, in un segmento, il B, tra i più competitivi. Un’auto compatta, agile e ideale per la vita urbana moderna, con qualità riconosciuta, efficienza eccezionale e piacere di guida, la pluripremiata Yaris è da sempre uno dei modelli Toyota più venduti in Europa. Dal suo lancio nel 1999, la famiglia Yaris ha accumulato più di 10 milioni di vendite globali, di cui più di cinque milioni in Europa. Yaris è stata un punto di riferimento per l’innovazione sin dal suo debutto, pur rimanendo fedele a una filosofia “big-small” che combina un esterno compatto e distintivo con interni spaziosi. Dall’innalzamento dell’asticella della sicurezza alla novità della potenza full-hybrid nel segmento B, fino a diventare la prima auto compatta costruita sulla piattaforma modulare Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B, Yaris ha continuamente stabilito nuovi standard per un quarto di secolo.

L’ultima versione della Toyota Yaris di quarta generazione è costruita in Europa, per i clienti europei, e ora offre nuove scelte con opzioni estetiche migliorate e un accattivante aggiornamento della versione GR SPORT.

Tre anni dopo aver calcato le strade per la prima volta, la nuova Yaris GR Sport mostra un nuovo stile esterno e interno che cattura lo spirito di Toyota Gazoo Racing, il team motorsport di Toyota più volte campione del mondo. Un nuovo ed emozionante colore, Storm Grey, sarà disponibile in esclusiva nel 2025, in versione bicolore, mentre i sorprendenti cerchi in lega da 18 pollici opachi colpiscono con il loro nuovo e audace design.

Gli interni in cui spiccano cuciture rosse a contrasto e dettagli grigio canna di fucile, sono arricchiti da un logo GR Sport in rilievo sui poggiatesta, con un look pulito e sofisticato.

La gamma Yaris 2025 include anche il nuovissimo colore Forest Green, in monotone, che si abbina alle linee muscolose e agili, allo stile classico, alla maneggevolezza equilibrata e al telaio reattivo di Yaris.

La gamma Yaris 2025 continua ad avere un approccio “dual hybrid” per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e garantire un’efficienza eccezionale, attraverso le migliori prestazioni ambientali della categoria con l’”Hybrid 115″ o l’”Hybrid 130″, con la sua accelerazione più decisa e una guida ancora più coinvolgente. Offrendo una doppia scelta, Yaris ha un forte appeal per i clienti, che confermano l’ibrido come la principale ragione d’acquisto. Su tutte le Yaris i clienti potranno apprezzare le più recenti tecnologie per un’esperienza utente eccezionale. Il Toyota T-Mate include i sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione, che rendono l’auto più sicura, più facile da guidare e da parcheggiare. Inoltre, un’esperienza utente digitale di primordine è affidata a un digital cockpit personalizzabile e un potente sistema multimediale con schermi fino a 10,5 pollici. La nuova Toyota Yaris, inclusa la versione GR Sport, potrà essere testata dai clienti nel 2025, con l’inizio della produzione previsto per febbraio del prossimo anno.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).