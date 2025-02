Vittorio Polidori nuovo presidente della Fitarco

ROMA (ITALPRESS) – Vittorio Polidori è stato eletto presidente della Fitarco con il 64,68% dei voti favorevoli. Battuta la concorrenza di Stefano Tombesi, che ha ottenuto il 35,17% dei voti. È questo l’esito dell’assemblea elettiva in corso all’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Polidori succede a Mario Scarzella, il quale, dopo sei mandati consecutivi, non si è ricandidato. “In questo momento sono emozionato, non è facile parlare. 24 anni di Mario Scarzella non si cambiano senza avere una responsabilità sulle spalle che è enorme. Spero che mi dia una mano per i primi tempi, ci conto e me l’ha promesso. È stato un maestro per me, una persona da ammirare. Ha portato la federazione a un livello inaspettato”. Per quanto riguarda il programma e i primi interventi, Polidori spiega che “si partirà sicuramente dalla riorganizzazione di una parte che fino a oggi abbiamo trattato un po’ poco, ovvero quella delle nuove tecnologie, ad esempio nell’affrontare i nostri corsi. La federazione su questo è rimasta un po’ statica. Poi, la struttura tecnica sarà ampliata e rafforzata, e alcuni progetti già in essere verranno corretti. Queste sono le cose che vogliamo affrontare. Poi ce ne sono tante, il programma è ben preciso e voglio portarlo a termine completamente”.

