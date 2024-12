Webuild, tutto pronto per inaugurazione prima linea Metro di Salonicco

MILANO (ITALPRESS) – Verrà inaugurata il 30 novembre a Salonicco, in Grecia, la prima linea metropolitana della città, realizzata da Webuild, in joint venture, per conto di Elliniko Metro. Lunga circa 10 chilometri con 13 stazioni, la nuova linea driverless è anche occasione per riscoprire, proteggere e restituire alla comunità un patrimonio storico e archeologico di inestimabile valore, per secoli rimasto sepolto sotto le vie trafficate di una città che è divenuta uno degli snodi economici e commerciali più strategici del Paese.

La Metro di Salonicco, realizzata con l’italiana Hitachi e la greca Aktor, attraversa il sottosuolo della zona più popolosa e congestionata della città. La nuova linea è un esempio di cantiere infrastrutturale strettamente interconnesso con lo sviluppo delle città, con l’urbanistica e con la storia e l’archeologia dei territori. I lavori di scavo dei tunnel della linea, per la maggior parte effettuati con impiego di due talpe meccaniche (Tunnel Boring Machine o TBM), sono stati accompagnati dai più estesi scavi archeologi mai realizzati nella città, per una superficie di 30.000 metri quadrati, e hanno portato alla luce numerose lastre di marmo del Decumanus Maximus, l’antico asse viario della città.

Per garantire la salvaguardia e le attività di recupero e valorizzazione di questi importanti reperti, sono state studiate soluzioni ingegneristiche ad hoc. Le gallerie sono state ad esempio realizzate a circa 20 metri di profondità e alcune stazioni sono state riprogettate in corso d’opera per mantenere i reperti nel loro sito originale, come nel caso della stazione Demokratias, spostata di 10 metri.

In Grecia, Webuild ha una presenza storica che risale agli anni ’50. Nel settore della mobilità sostenibile, ha già contribuito alla realizzazione della Linea 3 della Metropolitana di Atene, per la tratta compresa tra Monastiraki ed Egaleo, e, prima ancora, del sistema tramviario della città, per i Giochi Olimpici del 2004. Nel Paese, Webuild ha realizzato anche l’avveniristico progetto Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, che ospita al suo interno la Biblioteca Nazionale e l’Opera Nazionale Greca.

– Foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).