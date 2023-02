Weekend di Coppa del Mondo: fioretto al Cairo, spadisti a Heidenheim

ROMA (ITALPRESS) – Scatta domani il weekend di Coppa del Mondo che vedrà protagoniste tre specialità, in competizioni sia individuali che a squadre: fioretto maschile e femminile di scena al Cairo, mentre la spada maschile farà tappa ad Heidenheim. In tutto 36 gli atleti azzurri in pedana tra Egitto e Germania.

Torna dunque nella capitale egiziana, dopo il ricco Mondiale della scorsa estate (rispetto ad allora unica assente Arianna Errigo, in dolce attesa), il gruppo di fiorettisti e fiorettiste del ct Stefano Cerioni dopo il Grand Prix “di casa” a Torino.

Per la competizione individuale maschile gli azzurri impegnati saranno Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo (rispettivamente numeri 1, 2 e 3 del Ranking internazionale), Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Nella prova individuale di fioretto femminile, invece, il tricolore sarà rappresentato da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa (che figurano nell’ordine in terza, quinta e 14^ posizione della classifica mondiale), Martina Batini, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Beatrice Monaco, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Al Cairo le fasi preliminari si svolgeranno giovedì 23 per i fiorettisti e venerdì 24 per le fiorettiste, i tabelloni principali delle due competizioni sono invece in programma sabato 25. L’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di fioretto in Egitto si terrà domenica 26 con le due prove a squadre: il team azzurro maschile sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini, mentre al femminile l’Italia si schiererà con Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Tappa ad Heidenheim, invece, per la Coppa del Mondo di spada maschile. Fasi preliminari giovedì 23 e giornata clou della gara individuale venerdì 24 per gli spadisti del ct Dario Chiadò che in Germania punterà su Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Vallosio. La trasferta tedesca, in cui non ci sarà a scopo precauzionale Federico Vismara che sta recuperando da un infortunio, si chiuderà poi con la prova a squadre di sabato 25: il quartetto italiano per il “team event” sarà formato da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo.

Come da tradizione la Coppa del Mondo di Heidenheim si concluderà di sabato lasciando poi domenica spazio alla Coppa Europa per club di spada maschile. L’unica specialità che non si disputò in Italia lo scorso ottobre, nell’edizione svolta a Cagliari, vedrà in pedana il team delle Fiamme Oro, campione d’Italia e d’Europa in carica.

