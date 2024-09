Zelensky: “Italia ci aiuterà anche nella ricostruzione”

Roma, 6 set. (askanews) – “L’Ucraina vuole essere sicura e la sicurezza è quella che noi vogliamo per poi avere l’indipendenza e l’autonomia per tutto il nostro popolo. E qui a margine incontrerò la premier Meloni e altri rappresentanti di imprese italiane. Sono fiducioso che insieme riusciremo a raggiungere importanti obiettivi per proteggere la vira in Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prendendo la parola al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

“L’Italia ci aiuterà anche nella ricostruzione, stiamo preparando una conferenza in Italia per l’anno prossimo incentrata sulla ricostruzione. Sarà interessante ascoltare le idee delle vostre imprese quindi essere insieme, imprese italiane e ucraine per arrivare ad aiutarsi a vicenda. Sono molto fiducioso che insieme potremmo farcela. Sarà molto importante anche con l’aiuto di tutti gli altri che supportano l’Ucraina. Invito tutti voi a sostenerci a proteggere ciò che rende umane le persone”, ha aggiunto il leader ucraino rivolgendosi alla platea di Cernobbio.