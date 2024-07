Tentato omicidio a Reggio Calabria: ferito gravemente un uomo

1 minuto per la lettura

Un uomo di 51 anni è stato ferito gravemente a colpi di arma sparo, nella periferia di Reggio Calabria, la polizia indaga sul tentato omicidio.

REGGIO CALABRIA- Un uomo di 51 anni è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella periferia sud di Reggio Calabria. L’agguato è avvenuto intorno alle 3 di questa notte, 15 luglio 2024, in via Pio XI. La vittima, di cui al momento non si conosce il nome, è stata soccorsa e trasportata al Gom di Reggio Calabria dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Sulla dinamica dell’accaduto e sulle responsabilità stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria. Gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e stanno interrogando familiari e conoscenti della vittima.

Al momento la polizia di Reggio Calabria non si esclude alcuna ipotesi per il tentato omicidio de 51enne.