LIVE – Quo Vadis Urbs – Quale futuro per le città – terza sessione

Parte il secondo appuntamento dell’anno del ciclo di Feuromed: “Quo vadis Urbs – Quale futuro per le città”, ecco il programma e la diretta della terza sessione.
Ore 09:30
Monica Giandotti intervista Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo
10,00
Il Direttore Alessandro Barbano intervista Eugenia Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
10,30
Panel 6 – Sindaci, poteri e autonomie: il racconto dell’informazione locale
(Modera Monica Giandotti TG2 Post)
Giorgio Gori, Europarlamentare già Sindaco di Bergamo
Dario Nardella, Europarlamentare, già Sindaco di Firenze
Sara Funaro, Sindaca di Firenze
Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo
Enrico Trantino, Sindaco di Catania
Paolo Posteraro, Giornalista
11,20
Il Direttore Alessandro Barbano intervista Fabio Vaccarono, Presidente Gruppo Multiversity
11,40
Panel 7 – Infrastrutture e reti digitali – “La città connessa: dati, digitale e servizi pubblici”
(Modera Gigi Donelli Radio24)
Floriana Chiarello, Head of Enterprise Transformation, AI & Governance Aeroporti di Roma
Antonio Nicita, Senatore della Repubblica e Professore Ordinario di Politica Economica presso la LUMSA di Palermo
Luigi Di Costanzo, Business Development Director Azerion
Matteo Ricci, Europarlamentare, già Sindaco di Pesaro
Daniele Ruvinetti, Fondazione Med-Or
Lisa Di Feliciantonio, Chief Communication & Sustainability Officer Fastweb + Vodafone
12,40
Il Direttore Alessandro Barbano intervista:Claudia Cattani, Presidente BNL BNP Paribas (VideoRegistr.)
12,50
Panel 8 – Sanità e demografia urbana “Città che curano: invecchiamento e nuovi bisogni”
(Modera Gigi Donelli Radio24)
Gianpiero Dalla Zuanna, Professore di Demografia e Accademico dei Lincei
Walter Ricciardi, Membro del comitato scientifico del Santé publique France, Professore ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Federico Serra, Presidente Health City Institute
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