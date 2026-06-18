LIVE – Quo Vadis Urbs – Quale futuro per le città – terza sessione

Parte il secondo appuntamento dell’anno del ciclo di Feuromed: “Quo vadis Urbs – Quale futuro per le città”, ecco il programma e la diretta della terza sessione.

Panel 7 – Infrastrutture e reti digitali – “La città connessa: dati, digitale e servizi pubblici” (Modera Gigi Donelli Radio24) Floriana Chiarello, Head of Enterprise Transformation, AI & Governance Aeroporti di Roma Antonio Nicita, Senatore della Repubblica e Professore Ordinario di Politica Economica presso la LUMSA di Palermo Luigi Di Costanzo, Business Development Director Azerion Matteo Ricci, Europarlamentare, già Sindaco di Pesaro Daniele Ruvinetti, Fondazione Med-Or Lisa Di Feliciantonio, Chief Communication & Sustainability Officer Fastweb + Vodafone

12,50

Panel 8 – Sanità e demografia urbana “Città che curano: invecchiamento e nuovi bisogni”

(Modera Gigi Donelli Radio24)

Gianpiero Dalla Zuanna, Professore di Demografia e Accademico dei Lincei

Walter Ricciardi, Membro del comitato scientifico del Santé publique France, Professore ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Federico Serra, Presidente Health City Institute