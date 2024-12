“Nuova Ypsilon Experience Days”, Matera si prepara 

1 minuto per la lettura

Si chiama “Nuova Ypsilon Experience Days” ed è l’iniziativa concepita da Lancia per celebrare l’arrivo del nuovo, attesissimo modello chiamato a sancire il cosiddetto Rinascimento del marchio. A partire da questa settimana e fino al 15 dicembre, le 160 Case Lancia presenti in Italia individueranno le location più suggestive per far vivere una “brand experience” coinvolgente in loco. Sarà quindi possibile vedere da vicino la Nuova Ypsilon davanti agli hotel più prestigiosi o nelle gallerie commerciali più famose, ma anche nelle zone della movida notturna o nelle vie adiacenti i teatri o i musei di fama internazionale.



NUOVA YPSILON EXPERIENCE DAYS: APPUNTAMENTO A MATERA

Oltre che in tante altre città italiane, in questo ultimo fine settimana di novembre la “Nuova Ypsilon Experience Days” arriverà anche a Matera, presso l’Expo UCI Cinema Red Carpet. Anche qui, come nel resto d’Italia, sarà allestita un’area espositiva brandizzata Lancia, con al centro un esemplare della Nuova Ypsilon attorniato da arredi raffinati e installazioni digitali. Non solo. Queste esposizioni “a cielo aperto” consentiranno anche di effettuare test drive per saggiare le doti della nuova vettura.

LA NUOVA LANCIA YPSILON

La versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 cc da 100 Cv (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, che abbina efficienza ad affidabilità. La versione 100% elettrica è invece equipaggiata con un motore da 156 Cv/115 kW e una batteria da 51kWh, che assicura un’autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti.