Jeep 105XMasters Winter Tour: è qui la festa?

Ancora una volta Jeep sarà protagonista di 105XMasters Winter Tour 2024/2025, manifestazione caratterizzata da sport, musica e divertimento, dove gli amanti dei motori potranno cimentarsi negli spettacolari test drive organizzati al volante della Avenger e della Wrangler. Le due vetture saranno al centro delle tappe di Bormio (18 e 19 gennaio), di Bardonecchia (1 e 2 febbraio), di Courmayeur (22 e 23 febbraio) e di Madonna di Campiglio (8 e 9 marzo). Per la tappa di Courmayeur, Jeep offrirà inoltre una vera e propria experience dal sapore spettacolare: un test drive su pista di neve, dove poter scoprire il massimo della performance fuoristrada.

LA AVENGER AL JEEP 105XMASTERS WINTER TOUR

Disegnato a Torino, Jeep Avenger si è confermato leader del segmento B-SUV sia a dicembre sia nel 2024. Non solo: è stato anche in assoluto il Suv più venduto dell’anno, senza distinzioni di segmento o di motorizzazione. Avenger è stato nel 2024 il terzo modello in assoluto più venduto in Italia e si è posizionato tra i modelli di riferimento anche nel segmento B-SUV 100% elettrici, nella top five assoluta annuale. Il segreto del suo successo risiede in una gamma completa, progettata per offrire la massima libertà di scelta: 100% elettrico, per una mobilità sostenibile e silenziosa; 1.2 benzina da 100 CV, efficiente e versatile; e-Hybrid con cambio automatico, perfetto per chi cerca comfort ed efficienza; 4xe a trazione integrale da 136 CV, per affrontare ogni terreno con sicurezza e divertimento.

LA SERIE SPECIALE THE NORTH FACE EDITION

Avenger 4xe ha debuttato con la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un numero che celebra l’altezza del Monte Bianco. Caratterizzata da dettagli esclusivi come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, questa edizione unisce materiali resistenti, tecnologie avanzate e design unico, incarnando l’essenza dell’esplorazione e il legame con la natura.

JEEP WRANGLER 4XE AL JEEP 105XMASTERS WINTER TOUR

La Jeep Wrangler offre capacità offroad ineguagliabili ed è prodotta con oltre 80 anni di eccellenza ingegneristica 4×4. La Wrangler 4xe elettrificata è la più performante di sempre. Offre le migliori prestazioni della categoria grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e di una sorprendente propulsione elettrica posteriore che eroga la coppia su richiesta. Utilizza un motore a benzina turbo da 2,0 litri, con una potenza totale di 380 CV e una coppia di 637 Nm. A ciò vanno aggiunti un cambio automatico a 8 rapporti, due motori elettrici e una batteria ad alto voltaggio, che garantisce un’autonomia completamente elettrica fino a 53 km nelle aree urbane e un consumo di carburante di 3,5 l/100 km.