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Iran attacca con droni ambasciata Usa a Baghdad

| 18 Marzo 2026 12:00 | 0 commenti

Iran attacca con droni ambasciata Usa a Baghdad

Top News Italpress, Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Un attacco con drone ha preso di mira, la notte scorsa, l’ambasciata Usa a Baghdad, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza e da testimoni.
Un drone, secondo alcune fonti, avrebbe colpito direttamente l’ambasciata. Non è stato specificato se ci siano stati danni. Il drone, sempre secondo altre fonti, sarebbe caduto vicino alla recinzione di sicurezza dell’ambasciata.
L’attacco è avvenuto poche ore dopo un altro attacco con droni e razzi contro l’ambasciata statunitense nella capitale irachena.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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