Milano, 26 mar. (askanews) – Dopo la partecipazione al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia le prime date di “Live Estate 2026”, il tour estivo in partenza il 9 maggio 2026.

Gli appuntamenti estivi anticiperanno “Live Teatri 2026”, la tournée nei principali teatri italiani prevista tra ottobre e novembre. Le date – prodotte da Friends & Partners – vedranno Francesco Renga protagonista di “Live Estate 2026”: si parte il 9 maggio 2026 da Piazza Milite Ignoto a Pratola Peligna (AQ), per poi proseguire l’11 maggio a Melilli (SR), al Festival Terrazza degli Iblei in Piazza San Sebastiano. Il tour continuerà il 4 luglio a Palermo, il 5 luglio a Catania, il 10 luglio a Mirano (VE) per il Mirano Summer Festival, il 18 luglio nella località TancaIdda di Orosei (NU) e il 25 luglio a Carovigno (BR), all’Arena 30/40. Dopo la tappa del 15 agosto a Gioiosa Marea (ME), in occasione del Ferragosto Gioiosano in Piazza Cavour, il calendario si concluderà il 18 settembre ad Arzachena (SS), nella località Tanca di Lu Palu.

I biglietti delle date di Palermo, Catania, Mirano (VE) e Carovigno (BR) saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18:00 di oggi, giovedì 26 marzo. Info su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Francesco Renga è stato tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio 2026) con il brano “Il meglio di me”, una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista, che attraverso un’intima riflessione sul proprio percorso di crescita si confronta con fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri. Nella serata dedicata alle cover, il cantautore si è esibito insieme a Giusy Ferreri in “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro di “Space Oddity”, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970, in un emozionante omaggio a Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e al grande paroliere della musica italiana, Mogol. Con questa partecipazione al Festival, si è aperta una nuova fase nella storia del cantautore, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.