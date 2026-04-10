BJK Cup, l’Italia si porta sul 2-0 contro il Giappone: Cocciaretto e Paolini perfette nei primi singolari

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini conquista il secondo punto per l’Italia di Billie Jean King Cup nel match di Velletri, sulla terra rossa del complesso sportivo “Colle degli Dei”, contro il Giappone, che segna l’esordio stagionale delle azzurre bi-campionesse in carica. La numero uno dell’Italia, 8 del ranking Wta, ha sconfitto la sua odierna rivale nipponica, ovvero Himeno Sakatsume, 133 della classifica internazionale, col punteggio di 6-3 6-1.

Elisabetta Cocciaretto aveva invece precedentemente battuto Moyuka Uchijima conquistando il primo punto per l’Italia. La numero due dell’Italia, numero 42 del ranking Wta, aveva sconfitto nel primo incontro odierno la rivale nipponica, 84 del mondo, col punteggio di 7-5 6-2.

Grazie alle affermazioni di oggi di Paolini e di Elisabetta Cocciaretto l’Italia ha chiuso la prima giornata di gare avanti per 2-0 sul Giappone ed è a un passo dal superare il turno. Domani, dalle 11, in programma il doppio e (eventualmente) altri due singolari. Questi, sulla carta gli accoppiamenti del sabato: Jasmine Paolini-Sara Errani contro Eri Hozumi-Shuko Aoyama; Jasmine Paolini contro Moyuka Uchijima; Elisabetta Cocciaretto contro Himeno Sakatsume.

In palio uno dei sette posti disponibili per le Final Eight, visto che l’ottavo è stato già assegnato di diritto alla Cina, che ospita, a Shenzhen, proprio le Final Eight.

LE PAROLE DELLE AZZURRE

“Ma quanto è bello giocare in Italia. E’ stato un match duro ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina. Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e ricordo che sognavo un giorno di poterci riuscire: per questo oggi è come un sogno diventato realtà per me. Adesso però è il momento di fare il tifo per Jasmine perché non abbiamo ancora completato il lavoro”. Così Elisabetta Cocciaretto, come riporta SuperTennis, dopo il suo successo odierno.

“E’ sempre un piacere giocare qui in Italia. Il pubblico mi ha aiutato tanto. Sono contenta di come sono stata in campo, era un ritorno in Italia e sulla terra rossa per me. E’ sempre bello giocare la Billie Jean King Cup. Siamo un bel gruppo. Questa è la nostra forza. Domani sarà una giornata importante. Testa da subito al doppio, non dobbiamo rilassarci”, le parole di Jasmine Paolini dopo aver conquistato il secondo punto.

“E’ stata una giornata molto positiva, restiamo concentrate per domani”. Così, ai microfoni di SuperTennis, la capitana del team azzurro di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin. “Siamo sempre quelle da battere. Dobbiamo entrare in campo in queste competizioni sempre con grinta ed entusiasmo e le mie ragazze hanno ciò. Oggi è stata una giornata molto positiva, ma dobbiamo stare concentrate per gli incontri di domani. Partire sul 2-0 ci fa ovviamente molto piacere”, ha aggiunto Garbin. “Il doppio diventa centrale, in questo formato che non abbiamo mai provato prima”, ha spiegato infine la capitana azzurra. Fino all’anno scorso, infatti, negli incontri al meglio delle cinque partite il doppio si giocava per ultimo; mentre da quest’anno è il terzo dei cinque incontri di ogni sfida, ovvero a metà del percorso.

– foto IPA Agency –

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