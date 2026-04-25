Tennis, Sinner fatica ma avanza a Madrid: Bonzi battuto in tre set

Roma, 24 apr. (askanews) – Jannik Sinner batte Benjamin Bonzi e conquista il terzo turno del Masters 1000 di Madrid: 6-7, 6-1, 6-4 il punteggio, dopo due ore e venti minuti di gioco.

Nel primo set, Sinner non ha sfruttato ben cinque palle break. Inevitabile il tie-break, vinto da Bonzi dopo aver annullato anche un set point a Jannik. Nel secondo parziale è arrivata la netta reazione del numero 1 al mondo, che ha chiuso 6-1 in 31 minuti. Nel terzo e decisivo set (iniziato dopo un medical timeout chiesto da Bonzi), a Sinner è bastato il break conquistato nel quinto gioco.

Per il tennista azzurro, che nel corso del match non ha concesso nemmeno una palla break, arriva la diciottesima vittoria consecutiva nel 2026. Domenica, al terzo turno, l’altoatesino affronterà il danese Moller.