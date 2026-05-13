X
<
>

Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani

| 13 Maggio 2026 12:01 | 0 commenti

Hantavirus, negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perchè si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.
Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
Il Ministero ricorda che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA