Start Up, Urso verso testo unico per il settore

Roma, 10 giu. (askanews) – “Noi abbiamo assoluto bisogno di rendere il nostro Paese più efficiente e la strada che stiamo percorrendo è sicuramnete importante soprattutto per sostenere le sturt up. Per questo stiamo incalzando la commissione europea a rendere immediatamente esecutiva la riforma del 28esimo regime che consente di registrare in 24 ore/48 ore in sede europea la propria attività in un sistema armonizzato tra i Paesi dell’Unione Europea. Di fatto un grande incentivo di sostegno e supporto alle start up perché possano crescere e diventare delle imprese innovative”. Così il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al Forum delle PA a Roma.

“Nel contempo – ha spiegato – abbiamo deciso di realizzare il testo unico sulle start up. Abbiamo incentivato gli investimenti delle casse previdenziali delle start-up, processo che dobbiamo completare e che può diventare anche un modello in Europa. E’ nostra intenzione perfezionare questi elementi innovativi dal punto di vista legislativo in un testo unico sulle start up in modo tale che sia più facile poi per chiunque voglia iniziare la propria attività, poterlo fare in maniera più organica comprensiva, appunto disponendo di un testo unico sulle start up”.