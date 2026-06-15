Monaco inaugura la mostra per i 70 anni del “Matrimonio del secolo”

Milano, 15 giu. (askanews) – Ci sono storie d’amore che attraversano il tempo e continuano a far sognare generazioni intere. Tra queste, quella tra il Principe Ranieri III di Monaco e Grace Kelly occupa un posto speciale nell’immaginario collettivo. A settant’anni da quel giorno che catturò l’attenzione del mondo intero, il Principato di Monaco rende omaggio a una delle unioni più simboliche del Novecento con la mostra “Wedding of the Century” (Il Matrimonio del secolo), ospitata negli Appartamenti di Stato del Palazzo dei Principi dal 18 giugno al 25 settembre 2026.

Attraverso fotografie, filmati d’epoca, gioielli, abiti, doni ufficiali e preziosi materiali d’archivio mai esposti prima, l’esposizione racconta i momenti più significativi e i retroscena di un evento che ha segnato per sempre la storia contemporanea di Monaco, in un viaggio emozionante tra storia, glamour e romanticismo.

La mostra accompagna i visitatori lungo tutte le tappe di quella settimana: dall’arrivo spettacolare di Grace Kelly nel porto di Monaco il 12 aprile 1956 fino alla partenza degli sposi per la luna di miele il 19 aprile. Un racconto immersivo che permette di riscoprire non solo i grandi momenti ufficiali, ma anche gli aspetti più intimi e meno conosciuti di una celebrazione seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

A rendere unico questo percorso è anche il suo valore storico e culturale. Grazie alla copertura mediatica dell’epoca e alla straordinaria diffusione di immagini, racconti e oggetti commemorativi, le nozze tra Grace Kelly e Ranieri III sono diventate molto più di un evento reale: un fenomeno globale che continua ancora oggi a ispirare il cinema, la moda, la cultura pop e il mondo dei matrimoni.

La mostra “Wedding of the Century” permette così di immergersi in una pagina di storia che continua a esercitare il suo fascino dal Principato, un’occasione unica per scoprire da vicino la favola che ha trasformato Monaco in una capitale del jet set.