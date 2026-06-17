Sinner, cena speciale a Montecarlo con Laila Hasanovic e… Russell

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi in vista di Wimbledon, ma senza rinunciare a distrarsi nella sua Montecarlo. Dopo essere stato ‘paparazzato’ per le strade del Principato di Monaco insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, sulla sua vespa rossa, questa volta Sinner è stato fotografato a cena con un ospite speciale.

Il tennista azzurro si è concesso infatti una cena a quattro con la fidanzata al suo fianco e George Russell e la compagna dall’altra parte del tavolo. Una scena che conferma il buon rapporto che lega Sinner a molti piloti di Formula 1, sport di cui Jannik è grande appassionato.

La foto è diventata rapidamente virale, come tutto quello che riguarda Sinner, mai lontano, per quanto ci provi, dai riflettori. L’azzurro lo scorso anno è stato ospite di diversi team di Formula 1, tra cui la Ferrari, in alcuni Gp, e più volte in questo anno ha espresso pubblicamente il suo tifo per Andrea Kimi Antonelli, compagno in Mercedes proprio di Russell.