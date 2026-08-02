La riunione quassù adesso può cominciare: La lettera immaginaria al direttore Simeone dei colleghi scomparsi

5 minuti per la lettura

Quella che segue è una lettera immaginaria indirizzata a Ennio Simeone da Francesco Gallina, primo direttore responsabile del Quotidiano della Calabria, dal caporedattore Cristina Vercillo e dai colleghi Sandro Tito e Antonino Catera, scomparsi prematuramente. Simulare l’accoglienza al loro direttore, per noi del Quotidiano è un modo per ricordarli tutti con affetto.

Direttore, sei arrivato. Ti abbiamo riconosciuto da lontano, dal passo di chi ha appena lasciato una scrivania in disordine e già pensa al giornale di domani. Lo sappiamo: non ci credevi, a questo posto. Lo dicevi con quel tuo garbo fermo che non concedeva nulla all’iperbole, nemmeno sull’eternità. Non ti preoccupare: non ti chiederemo di ricrederti. Ti diremo soltanto, con le tue parole, che il giornalismo non muore mai. Dagli Annales in poi cambia i mezzi, cambia la carta, cambia perfino i mondi. La redazione, però, resta. E questa, vedi, è una redazione. Guardati intorno: c’è chi firmava, c’è chi chiudeva le pagine, c’è chi correva dietro alla cronaca. Eravamo quasi al completo. Mancava solo il direttore.

Uno di noi se n’è andato con il tesserino in mano, un martedì di gennaio, sui marmi del municipio di Cosenza. Era il suo giorno di riposo, ma c’era una squadra da non lasciare sola e una città da raccontare: tu ci avevi insegnato così. Un altro se n’è andato prima ancora, e ha lasciato il nome sulla porta della sala dove i colleghi si riuniscono ogni giorno, in via Rossini: ogni volta che qualcuno entra lì per decidere la prima pagina, in un certo senso timbriamo anche noi. Non è l’eternità dei credenti, direttore. È quella dei cronisti: durare nel lavoro degli altri. Ci pare di ricordare che fosse l’unica in cui credevi anche tu.

Qui c’è Ciccio, che il giornale lo firmava dal primo numero. Direttore responsabile, si diceva in gerenza: quello che risponde. In quel riquadro piccolo, in fondo alla pagina, i vostri due nomi sono stati stampati insieme per anni, uno sopra l’altro, giorno dopo giorno, e chi è del mestiere sa che cosa significa: significa fidarsi al punto da mettere la propria firma accanto a quella di un altro, e risponderne insieme. Ciccio dice che qui i moduli della registrazione li ha già compilati tutti, che il tribunale di lassù è più veloce di quello di Cosenza, e che la gerenza è pronta: manca solo il nome del direttore. Adesso c’è.

E poi c’è Cristina, che avrai già riconosciuto dalla risata. Fosti tu a sceglierla come caporedattore, e fu una delle tue scelte più esatte: la ragazza del nucleo storico, entrata in quella redazione nata il 13 giugno del 1995 e mai più uscita, quella che per quasi trent’anni ha chiuso ogni sera decine di pagine restando dietro le quinte, il parafulmine di tutti i problemi, la pazienza che teneva insieme persone diversissime, la cultura solida e mai sfoggiata.

Il giornalismo fuori dai riflettori: il tuo, il nostro. Tu venisti a parlare di lei, al parco degli Enotri, quando toccò a noi accoglierla quassù; adesso è lei che accoglie te, ed è giusto così: il caporedattore arriva sempre prima del direttore, per preparargli le pagine. Ci tiene a dirti che il timone di domani è già pronto, che i corrispondenti hanno consegnato tutti, e che la rotativa, qui, non si è mai rotta una volta.

Ti abbiamo osservato, in tutti questi anni. Ti abbiamo visto arrivare in Calabria che eri già in pensione – sulla carta, s’intende – e trasformare un giovane giornale in un giornale vero. E ti abbiamo visto fare la domanda dell’assembramento a generazioni di ragazzi: ti fermi a chiedere che cosa è successo, o prosegui? Noi ci fermavamo, direttore. Ci siamo fermati sempre, Cristina per prima, che la curiosità la considerava il vero tesserino del mestiere. Anche adesso, se vuoi saperlo: da qui si vede tutto, e la curiosità non ce la siamo portata via, ce la siamo portata dietro.

Ti abbiamo visto anche dopo, quando hai inventato un giornale della sera con cinquanta strilloni per le strade di Roma, e poi quando hai continuato a scrivere fino all’ultimo, per pura passione civile, senza che nessuno te lo chiedesse. E ti abbiamo visto, in questi giorni, guardare il tuo vecchio giornale che si prepara a riprendersi il suo nome. Sappi che qui la notizia è arrivata prima: le notizie, quassù, arrivano sempre prima. È il vantaggio della posizione.

Adesso però basta con i convenevoli, che tu non li hai mai sopportati. C’è una riunione da fare. Ti abbiamo tenuto il posto a capotavola, Cristina ha già impaginato, e c’è già da discutere: uno di noi vorrebbe aprire con la cronaca, come sempre, e sostiene che una buona notizia di consiglio comunale vale più di dieci retroscena romani. Tu ascolterai tutti, poi deciderai in un minuto, e avrai ragione tu. Il titolo lo asciughiamo insieme: meno righe, più forza, come pretendevi. E se qualcuno esagera con gli aggettivi, sappiamo già che alzerai un sopracciglio, uno solo, e l’aggettivo cadrà da sé.

Laggiù, intanto, ti piangono in tanti: i tuoi editori, che hai scelto tu prima ancora che loro scegliessero te; i ragazzi che hai fatto diventare giornalisti in due regioni che non avevano scuole; i lettori che non hanno mai saputo il tuo nome ma hanno letto ogni giorno la tua misura. Lascia che piangano oggi. Da domani leggeranno, e sarà il modo giusto di ricordarti.

Benvenuto, direttore. Qui non ci sono edicole che chiudono, né contributi che tardano, né rotative che si fermano. C’è solo il mestiere, finalmente allo stato puro. La riunione può cominciare: eravamo rimasti in attesa del direttore, e il direttore, adesso, c’è.