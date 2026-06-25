‘Chi l’ha visto?’, Sciarelli apre la puntata “con grande energia”

(Adnkronos) – “Benvenuti a ‘Chi l’ha visto?’. Con grande energia iniziamo questa puntata”. Con queste parole Federica Sciarelli ha aperto la puntata di questa sera. Parole che assumono un significato particolare alla luce della notizia del giorno: dopo 22 anni, la giornalista lascerà la conduzione del noto programma di Rai3 dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

È di questa mattina, infatti, la comunicazione ufficiale della Rai. In una nota, l’azienda ha spiegato che, in vista della scadenza del contratto, sta ragionando con la conduttrice “sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”. Mentre si delinea un nuovo percorso per la Sciarelli, resta da sciogliere il nodo sul futuro di ‘Chi l’ha visto?’. Sono infatti in corso riflessioni su chi potrà raccogliere l’eredità del programma di cui la Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento. Intanto l’ultima puntata stagionale del programma di Rai3 andrà in onda mercoledì 1 luglio.