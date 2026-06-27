Ustica, Schlein: continuiamo a chiedere verità e giustizia, non archiviare

Roma, 27 giu. (askanews) – “Quarantasei anni dopo continuiamo a ricordare e a chiedere verità e giustizia. Quella di Ustica è una ferita mai chiusa e resta intatto il dolore per quelle 81 vite spezzate”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

“Ma oltre al dolore e alla vicinanza ai familiari delle vittime – afferma – abbiamo nei loro confronti anche il dovere della giustizia. Sul piano concreto, il Gip si dovrà esprimere sulla richiesta di archiviazione dell’indagine della magistratura italiana, che invece è importante non si interrompa. In questi giorni il Partito democratico ha avanzato tre specifiche richieste al Governo. In primo luogo è importante che l’Avvocatura Generale dello Stato si pronunci contro l’archiviazione. In secondo luogo il Governo deve utilizzare tutte le opportunità diplomatiche per chiedere a paesi amici dell’Italia, come Francia e Stati Uniti, tutte le informazioni utili su quanto accaduto nei cieli di Ustica. Infine occorre fare piena luce sulla scomparsa degli archivi del Ministero dei Trasporti per gli anni fra il 1969 ed il 1984”.

“Lo chiediamo – conclude Schlein – perché questa non è solo una battaglia delle famiglie: è una responsabilità di tutte e tutti”.