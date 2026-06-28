Motogp, Ogura: “Speciale il risultato di oggi”

Roma, 28 giu. (askanews) – Il copione si ripete ad Assen, seppur a ruoli invertiti. Ai Ogura ha infatti vinto il GP di Olanda, undicesimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP appena concluso nella “Cattedrale della velocità”. Un dominio totale da parte della Trackhouse Aprilia, autrice anche questa volta di una doppietta dopo quanto successo nella Sprint. L’ultimo giapponese a vincere era stato Makoto Tamada, trionfatore del GP del Giappone a Motegi nel 2004. Ci sono voluti 22 anni.. “Sicuramente è una giornata speciale per noi. La gara non è stata semplice, però alla fine ce l’abbiamo fatto. Fresco negli ultimi giri? Ho girato tanto in moto e in fondo sono ancora abbastanza giovane” le sue partole. Ogura ha infine chiosato: “Finché non ho preso Raul non ero certo. Il passo però c’era per recuperare. Sicuramente il risultato di oggi è speciale. Problema all’abbassatore? Ho sbloccato alla uno, si è però riattivato tra la uno e la tre, forse l’ho toccato io, non saprei”.