Difesa, Conte: Meloni fa il fenomeno, spieghi dove prende i miliardi

Roma, 8 lug. (askanews) – “Meloni dovrebbe spiegare dove va a prendere i 19 miliardi già programmati nella prossima legge di bilancio. Dove li prende? Viste le condizioni economiche dei nostri cittadini, di famiglie sempre più impoverite, delle imprese che sono schiacciate dalla pressione fiscale record. Quindi io non farei queste dichiarazioni da fenomeno a palazzo Chigi, piuttosto porterei risorse concrete per i cittadini e non per le industrie delle armi. Risorse concrete e soluzioni per le famiglie, per le imprese e non per le aziende energetiche o per le banche”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando, a margine della manifestazione del centrosinistra che sta per iniziare a Napoli, le parole della presidente del Consiglio che giudica “ridicole” le accuse rivolte al Governo di privilegiare le spese militari su quelle per la sanità.

“La realtà – ha aggiunto l’ex premier – è che con questo governo ci stiamo tutti impoverendo, ma si arricchiscono, guarda caso, i gruppi imprenditoriali e i poteri forti e questo governo è assolutamente funzionale ai loro interessi, ma gli italiani hanno capito, non si lasciano più incantare da queste dichiarazioni di comodo”.