Mondiali, domani al via i quarti di finale con Francia-Marocco

Roma, 8 lug. (askanews) – Il campionato del mondo di calcio entra nella sua fase decisiva. Oggi primo giorno di riposo. Ad aprire il programma sarà Francia-Marocco, in campo domani alle 22 italiane al Boston Stadium di Foxborough. I campioni del mondo in carica arrivano all’appuntamento dopo aver superato di misura il Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha confermato il suo eccellente torneo imponendosi con un netto 3-0 sul Canada, tornando tra le migliori otto del mondo.

Venerdì, alle 21 italiane, riflettori puntati su Miami per Spagna-Belgio. Le Furie Rosse si sono qualificate eliminando il Portogallo con un guizzo di Mikel Merino al 91′

Alle 23 dell’11 luglio Los Angeles ospiterà Norvegia-Inghilterra. Gli scandinavi sono la sorpresa di questi quarti dopo aver eliminato il Brasile, mentre la formazione inglese ha staccato il pass per il turno successivo battendo il Messico al termine di una gara intensa e combattuta.

A chiudere il quadro sarà Argentina-Svizzera, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 3 italiane al Kansas City Stadium. L’Albiceleste ha conquistato la qualificazione con una spettacolare rimonta per 3-2 sull’Egitto, mentre la Svizzera ha avuto la meglio sulla Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, guadagnandosi così l’accesso ai quarti di finale.

OTTAVI DI FINALE

04/07 1- Paraguay-Francia 0-1

04/07 2- Canada-Marocco 0-3

05/07 3- Brasile-Norvegia 0-2

06/07 4- Messico-Inghilterra 2-3

06/07 5- Portogallo-Spagna 0-1

07/07 6- Usa-Belgio 1-4

07/07 7- Argentina-Egitto 3-2

07/07 8- Svizzera-Colombia 4-3 dcr

QUARTI DI FINALE

09/07 (Boston): Francia-Marocco ore 22

10/07 (Miami): Spagna-Belgio ore 21

11/07 (L.Angeles): Norvegia-Inghilterra ore 23

12/07 (Kansas City): Argentina-Svizzera ore 03

SEMIFINALI

14/07 (Dallas): Francia/Marocco-Spagna/Belgio ore 21

15/07 (Atlanta): Norvegia/Inghilterra-Argentina/Svizzera ore 21

FINALE 3° POSTO

18/07 (Miami): Finale 3° posto ore 23

FINALE MONDIALE

19/07 (New York): Finale Mondiali 2026 ore 21