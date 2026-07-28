Mondiali di scherma, squadre azzurre di fioretto maschile e spada femminile in finale per l’oro a Hong Kong

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Doppia finale per l’oro per le squadre azzurre in pedana oggi ai Mondiali di scherma di Hong Kong.

La squadra azzurra di fioretto maschile si qualifica per la finale iridata. Sulle pedane della AsiaWorld-Arena, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, guidati in panchina dal ct Simone Vanni e in gara direttamente dai sedicesimi, dopo aver liquidato la Malesia (45-15) ed il Brasile (45-20) e superato nei quarti l’Egitto per 45-28, si sono imposti in semifinale sul Giappone per 45-37. Gli azzurri, campioni in carica, sfideranno nell’assalto per l’oro Hong Kong, che nell’altra semifinale ha piegato gli Stati Uniti per 45-43.

Stesso risultato raggiunto dalla squadra azzurra di spada femminile. Sulle pedane della AsiaWorld-Arena, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate in panchina dal ct Dario Chiadò e in gara direttamente dal tabellone dei 32, dopo aver superato all’esordio l’Australia per 40-21, piegato agli ottavi la Svizzera per 29-27 ed eliminato nei quarti le padrone di casa di Hong Kong per 45-24, si sono imposte in semifinale sulla Corea per 45-44. Nell’assalto per l’oro le azzurre se la vedranno con l’Estonia, vincente nell’altra semifinale sull’Ungheria per 42-34. Per l’Italscherma, dunque, arrivano altre due medaglie sicure nella prima giornata delle prove a squadre, considerata anche la finale raggiunta dai fiorettisti; il bottino degli azzurri è dunque fin qui di sette podi, considerato l’oro e l’argento conquistato ieri da Martina Favaretto e Arianna Errigo nel fioretto e gli argenti vinti da Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada e da Filippo Macchi nel fioretto.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).