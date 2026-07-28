Piaggio, nel primo semestre ricavi per 880,1 milioni di euro

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., che si è riunito oggi sotto la presidenza di Matteo Colaninno, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026.

I ricavi netti consolidati del Gruppo nel primo semestre 2026 sono stati pari a 880,1 milioni di euro a cambi costanti, 841,9 milioni di euro a cambi correnti (rispettivamente +3,2% e -1,2% rispetto agli 852,5 milioni di euro consuntivati al 30 giugno 2025). Nel secondo trimestre del 2026 il buon andamento delle vendite ha fatto registrare al Gruppo Piaggio ricavi consolidati pari a circa 515,3 milioni di euro a cambi costanti, in crescita circa del 7% (500,2 milioni di euro a cambi correnti).

Il margine lordo industriale nel primo semestre 2026 è stato pari a 266 milioni di euro in crescita del 2,7% rispetto a 259 milioni di euro del primo semestre 2025, con un’incidenza sul fatturato del 31,6%, in crescita rispetto al 30,4% al 30 giugno 2025.

Le spese operative sostenute dal Gruppo al 30 giugno 2026 sono risultate pari a 191,6 milioni di euro (188,5 milioni di euro al 30 giugno 2025).

L’evoluzione del conto economico sopra descritta porta a un EBITDA consolidato nel primo semestre 2026 di 148,6 milioni di euro (+1% rispetto ai 147,1 milioni di euro al 30 giugno 2025). L’EBITDA margin è pari al 17,7%, il miglior risultato di sempre (17,3% al 30 giugno 2025).

L’EBITDA consolidato registrato nel secondo trimestre è stato pari a 91,2 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto a 85,1 milioni di euro consuntivati nel secondo trimestre 2025.

Il risultato operativo (EBIT) nel primo semestre 2026 è stato pari a 74,4 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto ai 70,5 milioni di euro consuntivati al 30 giugno 2025. L’EBIT margin è pari all’8,8% (8,3% al 30 giugno 2025).

L’EBIT consolidato registrato nel secondo trimestre è stato pari a 54,5 milioni di euro, in crescita del 18,2% rispetto ai 46,1 milioni di euro consuntivati nel secondo trimestre 2025.

Il risultato ante imposte del periodo è stato pari a 49,9 milioni di euro (+9,3% rispetto a 45,6 milioni di euro al 30 giugno 2025). Le imposte di periodo sono state pari a 19,5 milioni di euro, con un’incidenza del 39% sul risultato ante imposte.

Nel primo semestre 2026 il Gruppo Piaggio ha consuntivato un utile netto positivo per 30,4 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto ai 30,1 milioni di euro registrati al 30 giugno 2025.

La cassa generata nel secondo trimestre 2026 è stata pari a circa 115 milioni di euro e a circa 96 milioni di euro nel semestre, entrambi i migliori risultati di sempre. Tali flussi hanno portato a un indebitamento finanziario netto (PFN) al 30 giugno 2026 risulta pari a circa 481,7 milioni di euro (577,6 registrati al 31 dicembre 2025 e 534,7 al 30 giugno 2025).

Il patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2026 ammonta a 432 milioni di euro (396,3 milioni al 31 dicembre 2025).

Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivato investimenti per 49,8 milioni di euro (76 milioni di euro investiti nel primo semestre del 2025, -34,5%).

Nel primo semestre 2026 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 258.700 veicoli (+8,5% rispetto ai 238.400 al 30 giugno 2025) registrando ricavi consolidati per 880,1 milioni di euro a cambi costanti.

Nel secondo trimestre sono stati venduti 150.400 veicoli, con un incremento del 14,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, registrando ricavi consolidati per 515,3 milioni di euro a cambi costanti.

“Per il secondo trimestre consecutivo il Gruppo Piaggio ha registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo: un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi anni, che porta sicuramente positività in uno scenario geopolitico globale ancora dominato dall’incertezza. Considerando l’intero semestre, le vendite sono incrementate dell’8,5% e i ricavi del 3,2% a cambi costanti, grazie al proficuo lavoro svolto in tutte le consociate nel mondo. Anche la continua ricerca del miglioramento della produttività ha permesso di registrare la crescita di tutti gli indicatori finanziari, con il raggiungimento del migliore Ebitda margin di sempre (17,7%) – afferma in una nota Michele Colaninno, Amministratore delegato – CEO del Gruppo Piaggio -. Questo si è tradotto in una buona generazione di cassa, che ha permesso di ridurre ulteriormente il debito, consentendoci di esser ben attrezzati qualora si dovessero affrontare eventuali spinte inflazionistiche da qui alla fine dell’anno, generate dai conflitti e dalle ampie tensioni del contesto internazionale – prosegue -. La qualità, l’innovazione, la forza e il valore dei nostri marchi iconici nella mobilità leggera delle due ruote così come nei veicoli commerciali, uniti all’internazionalizzazione sia produttiva sia della forza commerciale, permettono al Gruppo Piaggio di mantenere l’alto posizionamento che lo caratterizza e di controbilanciare mercati in rallentamento con mercati in ripresa”.

– Foto ufficio stampa Piaggio –

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