Calcio, Juventus, accordo con il Leverkusen per Alajbegovic

Roma, 29 lug. (askanews) – La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il trasferimento di Kerim Alajbegovic. Il giovane talento bosniaco classe 2007 è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera, con l’operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club prima della definizione dell’affare. Alajbegovic ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Torino, preferendo la Juventus al Chelsea, che nei giorni scorsi era stato molto vicino al giocatore. Sulle tracce del giovane attaccante c’era anche l’Atalanta, senza però arrivare alla chiusura della trattativa.

La fumata bianca è arrivata dopo un’accelerazione decisiva della Juventus, che nella stessa giornata ha definito anche l’intesa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Randal Kolo Muani. I dettagli finali dell’operazione Alajbegovic saranno discussi dopo la sfida tra Bayer Leverkusen e Genk in programma oggi.

Determinante nella trattativa il lavoro del CEO bianconero Frederic Massara, che aveva già seguito il giocatore ai tempi della Roma. Il dirigente ha avuto contatti diretti con Alajbegovic e con il padre del calciatore, mentre un ruolo da intermediario è stato svolto da Miralem Pjanic.

La Juventus punta così su un altro giovane di prospettiva internazionale, assicurandosi uno dei talenti più interessanti del vivaio del Leverkusen.