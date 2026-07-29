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M5s, Grillo: il MoVimento ha perso la sua identità e la sua ‘diversità’

| 29 Luglio 2026 10:00 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 29 lug. (askanews) – “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua ‘diversità'”. Così Beppe Grillo torna a parlare della sua ‘creatura’ sul suo blog.

“Osservare la trasformazione antropologica dei suoi protagonisti serve a poco, è il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi e le intenzioni che lastricano la strada per l’inferno, con tanto di pedaggio”, sottolinea.

“Eppure, qualcosa deve essere ricordato, il MoVimento era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo… Era la delusione verso un modello occidentale fondato sulla democrazia e sui diritti, ma sempre più dominato dal capitalismo”, sottolinea.

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