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Russia emette mandato di cattura internazionale per il capo di Telegram

| 29 Luglio 2026 14:02 | 0 commenti

Russia emette mandato di cattura internazionale per il capo di Telegram

AdnKronos
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(Adnkronos) – La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e ceo di Telegram, con l’accusa di “complicità nel terrorismo”. “È stato emesso un mandato di cattura internazionale per il capo dell’amministrazione di Telegram, P. Durov”, hanno dichiarato i servizi di sicurezza russi (Fsb) in un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. 

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