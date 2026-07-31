Paola Turci in “Live a Dismisura”, l’anteprima tour a Milano e Roma

Roma, 31 lug. (askanews) – In attesa del nuovo album “Amore a dismisura”, in uscita il 2 ottobre per BMG, Paola Turci annuncia “Live a Dismisura”, due speciali appuntamenti dal vivo di anteprima tour in cui porterà sul palco il nuovo progetto insieme ai brani che hanno segnato oltre quarant’anni di carriera. Queste le date, prodotte da Baobab Music: il 29 novembre presso la Santeria Toscana 31 a Milano e il 3 dicembre a Largo Venue a Roma.

I biglietti sono già disponibili in prevendita da oggi su Ticketone.

Dopo aver aperto le porte del nuovo progetto con “Vita Mia” e aver condiviso “Manchi” come un dono speciale per il suo pubblico, Paola Turci compie un altro passo verso “Amore a dismisura”: due concerti che offriranno per la prima volta l’occasione di ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album, in un incontro speciale con il pubblico a Milano e nella sua Roma.

Con “Amore a dismisura”, Paola Turci inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, tornando a raccontare l’amore nelle sue forme più complesse e contraddittorie, dando voce a fragilità, assenze, rinascite e legami che lasciano un segno profondo. Un album che attraversa le emozioni senza cercare risposte semplici, confermando ancora una volta la cifra autentica e personale di una delle interpreti più intense della musica italiana.