Donzelli (Fdi): al Senato obiettivo è legge elettorale con preferenze

Roma, 4 ago. (askanews) – Sulla legge elettorale, “dopo aver fatto un’ottima legge alla Camera, con il passaggio al Senato dopo la pausa estiva l’obiettivo è migliorarla ulteriormente con l’introduzione delle preferenze. Stiamo cercando la strada migliore. Il centrosinistra alla Camera ha festeggiato come se fosse stata la vittoria dei mondiali quando è riuscito a stoppare il tentativo, noi ci riproviamo perchè crediamo che gli italiani meritino di avere la possibilità di scegliersi il proprio parlamentare”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, a margine di una conferenza stampa al Senato.La bozza di testo su cui confrontarsi, spiega, è “quella che abbiamo presentato compattamente come centrodestra alla Camera”. Donzelli esclude che domani ci sia un nuovo incontro degli ‘esperti’ dei partiti in materia: “È più informato di me – replica al cronista – non mi risulta che ci siano riunioni particolari, ci sentiamo e ci vediamo tutti i giorni”. Quanto a un eventuale riunione a livello di leader, “si occupano principalmente degli italiani, si informano ma quando si incontrano affrontano i problemi quotidiani degli italiani”.