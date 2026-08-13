Europei atletica, Derkach al comando nel triplo, Desalu e Dezza in finale nei 200 – Diretta

(Adnkronos) – Quarta giornata agli Europei di atletica leggera in corso all’Alexander Stadium di Birmingham. L’Italia, che finora ha conquistato 5 medaglie (due ori, due argenti e un bronzo) punta ad arricchire il medagliere. La chance più importante sarà nel triplo femminile dove Dariya Derkach è al momento al comando dopo tre serie di salti con 14,53, mentre l’altra azzurra Erika Saraceni è stata eliminata dalle otto che proseguiranno con i tre salti finali. Fausto Desalu e Filippo Dezza centrano la finale dei 200 metri. Il campione olimpico della 4×100 a Tokyo vince la prima semifinale in 20″07, mentre il bergamasco è terzo nell’ultima semifinale con 20″35 e viene ripescato. Più tardi Francesco Pernici punta al podio nella finale degli 800 metri.

Ieri l’Italia ha centrato una sola medaglia quella d’argento nel martello di Sara Fantini.