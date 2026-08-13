Migranti, Meloni: avanti con espulsioni irregolari e difesa confini

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Roma, 13 ago. (askanews) – “Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano.
Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole: proseguiremo dritti su questa strada”. Così la premier Giorgia Meloni, su Facebook, torna sul tema nei giorni dello scontro tra Italia e Spagna in seguito ai fatti di Ceuta.
Nel post, la premier ha postato le immagini di alcuni migranti che salgono in aereo scortati dalle forze di polizia.
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