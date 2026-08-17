X
<
>

Atletica, gli Europei: Iapichino oro nel salto in lungo, bronzo per staffetta femminile 4×400 – Diretta

| 17 Agosto 2026 00:01 | 0 commenti

Atletica, gli Europei: Iapichino oro nel salto in lungo, bronzo per staffetta femminile 4×400 – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Ultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, domenica 15 agosto, la rassegna continentale di scena in Inghilterra si conclude con l’Italia che, dopo i due argenti nella maratona conquistati in mattinata con Pietro Riva e la squadra femminile, festeggia l’oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, prima grazie al 7.00 fatto segnare nel primo salto. 

Bronzo invece per le azzurre della staffetta femminile 4×400 metri. Il quartetto formato da Bonora, Molinari, Mangione, Coiro conquista il terzo posto dietro a Olanda e Gran Bretagna. 

 

Azzurri a caccia di nuove medaglie. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA