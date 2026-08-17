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(Adnkronos) – Ultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, domenica 15 agosto, la rassegna continentale di scena in Inghilterra si conclude con l’Italia che, dopo i due argenti nella maratona conquistati in mattinata con Pietro Riva e la squadra femminile, festeggia l’oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, prima grazie al 7.00 fatto segnare nel primo salto.
Bronzo invece per le azzurre della staffetta femminile 4×400 metri. Il quartetto formato da Bonora, Molinari, Mangione, Coiro conquista il terzo posto dietro a Olanda e Gran Bretagna.
Azzurri a caccia di nuove medaglie.
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