Vannacci: Fn non propone stop aborto ma anche per la legge non è diritto

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Roma, 25 ago. (askanews) – “Futuro nazionale non propone di cancellare la legge 194/1978, anzi, la conferma. Proprio questa legge, infatti, definisce l’aborto una facoltà e non un diritto. Inoltre propone di applicarne integralmente anche la parte sulla prevenzione dell’aborto, sul sostegno alla maternità e sull’aiuto alle donne in difficoltà”. E’ quanto scrive il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci sui social postando i titoli dei giornali di oggi sulla seconda parte del suo programma.
“Ma il titolo – osserva – diventa: “Stop all’aborto” perchè i media “prima rastrellano i passaggi che servono alla polemica. Poi li strappano dal contesto, li deformano e costruiscono titoli che dicono qualcosa di diverso da ciò che è realmente scritto”.
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