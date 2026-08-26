Cina, Consiglio di Stato registra progressi nella lotta alla povertà

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I risultati ottenuti dalla Cina nella lotta alla povertà sono stati costantemente consolidati e ampliati, con il reddito pro capite nelle aree rurali che ha registrato una crescita stabile, secondo quanto emerge da un rapporto del Consiglio di Stato.

Il rapporto sul consolidamento dei risultati ottenuti nella lotta alla povertà e sulla promozione della rivitalizzazione rurale è stato sottoposto all’esame della sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo del Paese, iniziata ieri.

Secondo il rapporto, il reddito disponibile pro capite dei residenti rurali nelle contee rimosse dall’elenco delle aree in povertà è salito dai 12.588 yuan (circa 1.855 dollari) del 2020 ai 18.627 yuan del 2025, registrando una crescita media annua dell’8,2%.

Il rapporto ha inoltre rilevato marcati miglioramenti nelle infrastrutture rurali e nei servizi pubblici, nonchè una riduzione del divario di sviluppo rispetto ad altre regioni.

Sono stati potenziati gli interventi a sostegno dell’industria e dell’occupazione, e sono stati compiuti sforzi per stabilizzare l’occupazione delle persone uscite dalla povertà. Il numero di queste persone con un lavoro ha superato i 32 milioni, secondo il rapporto.

Il documento ha inoltre riconosciuto l’esistenza di sfide persistenti, tra cui i rischi a lungo termine di ricaduta nella povertà e le fragili basi di sviluppo nelle aree meno sviluppate.

Guardando al futuro, l’assistenza regolare sarà integrata nella strategia complessiva di rivitalizzazione rurale, mantenendo come principali destinatari degli aiuti le persone a rischio di ricaduta nella povertà e le regioni sottosviluppate. L’approccio combinerà un sostegno orientato allo sviluppo con un solido sistema di previdenza sociale per garantire i mezzi di sussistenza di base, secondo quanto indicato nel rapporto.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-