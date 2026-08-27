Trump paragonato a Hiltler, il Dipartimento dell’Istruzione Usa pubblica video e poi lo rimuove: polemiche social

(Adnkronos) – Gaffe del dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti, che ha pubblicato e poco dopo rimosso da X un video che finiva involontariamente per accostare Donald Trump ad Adolf Hitler. Il filmato si apriva con una scena de “L’ora più buia”, il film del 2017 su Winston Churchill, nella quale il premier britannico, interpretato da Gary Oldman, esclama: “Non si può ragionare con una tigre quando si ha la testa nella sua bocca”.

Subito dopo compariva un montaggio di immagini di Trump, accompagnato dalla didascalia “Nessuno lo fa come noi” e dall’emoji di una tigre. Il problema è che, nel contesto del film, la “tigre” evocata da Churchill è Hitler e la frase viene pronunciata per respingere l’ipotesi di negoziare con il leader nazista.

L’accostamento è stato rapidamente notato dagli utenti di X, che hanno segnalato come il video finisse così per paragonare Trump a Hitler. Al post è stata aggiunta anche una nota della community che, mostrando una versione più lunga della scena, chiariva il riferimento al dittatore nazista. Il Dipartimento dell’Istruzione ha poco dopo cancellato il contenuto.

L’episodio si aggiunge alle polemiche e alle gaffe che negli ultimi mesi hanno accompagnato l’uso dei social da parte dell’amministrazione Trump, anche attraverso meme, montaggi e immagini generate con l’intelligenza artificiale.