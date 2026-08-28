Grecia, drone turco nei pressi di un aeroporto: decollano F-16

(Adnkronos) – Un drone turco è entrato nello spazio aereo greco e ha sorvolato un aeroporto nell’est del Paese costringendo le autorità a far decollare una pattuglia di F-16. “Un drone turco è entrato illegalmente” nello spazio aereo greco, nei pressi di Alessandropoli (Alexandroupoli), nel nordest del Paese, “provocando la mobilitazione immediata dell’Aeronautica militare”, ha riferito la tv pubblica Ert. L’episodio è stato confermato da una fonte militare greca interpellata dall’agenzia Afp.

Il drone “si è spostato verso un punto vicino alla pista dell’aeroporto nel momento in cui un volo di linea doveva decollare”, ha riferito l’emittente, parlando di una situazione “particolarmente preoccupante”. “Sono decollati immediatamente F-16 greci che erano in allerta e in pochi minuti si sono avvicinati al drone turco, procedendo all’identificazione e a intercettarlo”, prosegue la cronaca di quanto accaduto. Secondo la tv, l’intervento degli F-16 “ha portato il drone ad allontanarsi dallo spazio aereo greco”.

L’episodio non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza del volo che doveva decollare e che ha cambiato pista per partire, diretto all’aeroporto internazionale di Atene.

“Non è un episodio grave”, ha detto la fonte militare all’Afp. Secondo dati del ministero della Difesa, violazioni dello spazio aereo greco da parte della Turchia, per lo più da parte di droni, sono state ricorrenti dall’inizio dell’anno. I dati parlano di zero casi nel 2024, che passano a 225 nel 2025 per arrivare a 433 fino all’inizio di agosto. Le autorità greche protestano regolarmente per le violazioni dello spazio aereo.