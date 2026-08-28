MotoGp, oggi prove libere e pre-qualifiche: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, venerdì 28 agosto, il Mondiale torna protagonista con le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Aragon, in Spagna – in diretta tv e streaming. Nell’ultima gara prima della pausa estiva, a trionfare è stata l’Aprilia Trackhouse, che si è imposta a Silverstone davanti all’Aprilia ufficiale di Jorge Martin e a quella di Marco Bezzecchi. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio di Aragon di MotoGp sono in programma oggi, venerdì 28 agosto. La prima sessione andrà in scena alle ore 10.45, mentre per le prequalifiche bisognerà attendere le 15.

Prove libere e pre-qualifiche di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, con la prima sessione disponibile anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e, quando possibile, sulla piattaforma web di TV8.