Formula1, Norris-McLaren: rinnovo fino al 2030

Roma, 29 ago. (askanews) – Lando Norris e la McLaren ancora insieme fino al 2030. Il campione del mondo in carica ha ufficializzato il prolungamento del contratto con la scuderia britannica, con un’opzione pluriennale che potrebbe estendere ulteriormente la collaborazione. Una storia iniziata nel 2017, quando Norris entrò nel programma Junior della McLaren, e proseguita fino alla conquista del titolo iridato.

Il britannico, 26 anni, è approdato in Formula 1 nel 2019 come pilota titolare e ha disputato 163 Gran Premi con la McLaren, più di qualsiasi altro pilota nella storia del team. Con la scuderia di Woking ha conquistato 18 pole position, 48 podi e 13 vittorie, oltre a due titoli Costruttori consecutivi nel 2024 e nel 2025 e al Mondiale Piloti della scorsa stagione.

“Questa squadra è casa mia e sono molto felice di firmare un nuovo contratto che mi permetterà di restare con il team almeno fino al 2030”, ha detto Norris. “Quando ho iniziato questo percorso nove anni fa avevo ben chiari gli obiettivi: riportare la McLaren davanti a tutti e vincere dei campionati. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, ma vogliamo di più. Vogliamo continuare a vincere”.