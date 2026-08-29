Tromba d’aria devasta Cremona: città tra sfollati, feriti e conta dei danni. Il sindaco: “Sgomenti”

(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco nei territori della Lombardia e del Veneto interessati dall’ondata di maltempo che, a partire dal pomeriggio di ieri, ha colpito diverse aree. Intanto Cremona fa la conta dei danni dopo il devastante passaggio della tromba d’aria sulla città.

Oltre 500 gli interventi di soccorso tecnico urgente in Lombardia. Le maggiori criticità continuano a concentrarsi nella provincia di Cremona maggiormente interessata dalle piogge, dove le squadre sono impegnate principalmente per alberi e rami caduti o pericolanti, dissesti statici, coperture ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli.

“I danni sono pesanti e al momento non ancora quantificabili e ci sono diverse famiglie che hanno dovuto lasciare la loro abitazione. Vedere la città in queste condizioni lascia sgomenti. Noi siamo al lavoro, ci vorrà tempo, servirà pazienza, ma non ci fermiamo” sono le parole (sui social) del primo cittadino Andrea Virgilio.

Il bilancio più preciso potrebbe arrivare dopo la riunione mattutina del Centro operativo comunale della Protezione Civile. Un incontro per fare il punto sui danni e individuare insieme gli interventi più urgenti. I numeri parziali parlano di centinaia di danni ai tetti delle case, almeno dieci chiese danneggiate, lesioni alla torre civica del Comune, uno dei luoghi simbolo della città, ma anche migliaia di auto danneggiate dalla grandine, una quarantina di persone che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.

“Un grazie sincero” del sindaco va al personale sanitario dell’Asst “che ha rafforzato i turni al Pronto soccorso e in radiologia per assistere i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni”, ma anche “ai tecnici del Comune e di Aem, gli agenti della Polizia locale, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i volontari della Protezione civile e tutti quei cittadini che sono scesi in strada per dare una mano”. Le operazioni di pulizia delle strade e di messa in sicurezza sono ancora in corso. Difficile, anche sul fronte dell’agricoltura, capire quanto del lavoro nei campi è andato perso.

Proseguono, inoltre, le operazioni dei vigili del fuoco per fronteggiare la forte ondata di maltempo che ha colpito il Veneto: 200 gli interventi svolti per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni e dalle forti raffiche di vento.

Le situazioni di maggiore criticità si concentrano in provincia di Verona, dove le squadre sono particolarmente attive nei comuni di Isola della Scala, Bovolone e Cerea, e nel veneziano. A Venezia, in particolare nei quartieri di Mestre e Marghera, vigili del fuoco impegnati soprattutto per la rimozione di alberi pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali della luce e delle linee telefoniche abbattute dal vento.

Squadre impegnate anche nel bellunese per le forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia. Il quadro meteo è attualmente in graduale miglioramento su tutta la regione.