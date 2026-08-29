Scopelliti: «Ho detto no a Vannacci, appartengo a una destra passata “dalla protesta alla proposta”»

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L’ex governatore Giuseppe Scopelliti spiega il suo No alla destra di Vannacci e su Meloni: «Al Governo ha assicurato autorevolezza, affidabilità e centralità all’Italia. Premesse per una sua meritata riconferma alla guida della Nazione»

REGGIO CALABRIA – Le elezioni suppletive riaccendono i riflettori su Giuseppe Scopelliti. L’ex Governatore, senza tessera e senza candidatura, torna a pesare sugli equilibri della destra reggina: coinvolto in prima persona dice no alla corsa, ma non rinuncia certo a dire la sua. Difende il centrodestra, legge il caso Giannetta come una delle “scintille” dello scontro interno, ridimensiona Vannacci e guarda senza troppi giri di parole verso un’unica direzione: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Insomma, Scopelliti non è in campo. Almeno per le suppletive che sempre suppletive restano. Ma, a giudicare dalle attenzioni che continua a ricevere, sarebbe un errore pensare che sia fuori partita. Soprattutto in finestra Politiche 2027.

Le suppletive. Togliamoci subito il dente: lei chi appoggerà, Roscioli o Giannetta? E soprattutto, perché?

«Voterò e farò votare il centrodestra, poiché mi riconosco in questa coalizione di Governo».

Il caso Giannetta e lo strappo da Forza Italia. L’ha sorpresa che, l’unico esponente di Forza Italia reggina con una propria corrente diversa da Cannizzaro, abbia scelto di smarcarsi in maniera così netta dal partito? E può essere letto nella stessa chiave anche il caso della lista a sostegno di Cannizzaro sindaco, che avrebbe dovuto essere composta proprio da Giannetta e che invece è saltata incredibilmente all’ultimo momento…?

«Della politica odierna nulla mi sorprende più. Essendo venuti meno i partiti tradizionali, nella loro funzione e nel loro ruolo, ogni singolo eletto ritiene di essere il rappresentante ed il depositario di una propria istanza, e non, invece, il rappresentante di una comunità che ha sostenuto il programma del partito con cui si è proposto. D’altra parte, e lo dico in generale, chi ha il compito di governare i partiti non può pensare che ci possa e debba essere “il pensiero unico”. I partiti con la loro pluralità sono una ricchezza per la democrazia».

All’interno del centrodestra, avevate già avuto qualche rumor o qualche avvisaglia di quello che stava per accadere?

«No. Anche se le elezioni al Consiglio metropolitano hanno lasciato qualche diffuso malumore».

Fa riferimento al caso della candidatura del vicesindaco di Oppido Mamertina Fiorentino Riganò, eletto in Consiglio metropolitano di Reggio Calabria fortemente voluta da Cannizzaro proprio in casa di Giannetta che invece ha candidato il fedelissimo Barca, purtroppo per lui, naufragato alle urne?

«Indubbiamente è stata questa una delle scintille di innesco dell’incendio».

Lei prima ha parlato di pluralità. Quanto è importante valorizzarla nei ruoli di governo?

«Quando si governa è importante tenere insieme le “diversità”, spesso cedendo qualcosa. L’interesse principale, infatti, è mantenere l’armonia della pluralità. Quando ero presidente della giunta regionale mi fu fatto notare, da ambienti romani, che, all’interno di quell’organo, non vi era alcun referente di Alleanza nazionale. Io risposi che la storia e la visione di An erano rappresentate da me, che ero il massimo esponente dell’amministrazione regionale; e ciò poteva bastare. Dico ciò per evidenziare che, quando hai responsabilità di governo, occorre dar voce alle diverse anime e sensibilità, a vantaggio della dialettica e di una prospettiva più completa».

Si è vociferato che il primo nome a cui il generale Vannacci avrebbe pensato per le suppletive fosse proprio il suo, insieme a quello del già senatore Caridi. È vero?

«Sì. Non le nascondo che sono stato contattato sia da Roma, sia localmente. Tuttavia, ho rifiutato».

E perché ha rifiutato?

«Perché la mia storia personale e politica si riconosce e si identifica in quella destra che ha vissuto le sue fasi evolutive passando “dalla protesta alla proposta” di Giorgio Almirante, alle tesi congressuali di Fiuggi di Gianfranco Fini, che anticipavano una destra “di Governo”, fino alla destra “al Governo” di Giorgia Meloni, che interpreta in maniera autentica la forza di una visione europea e atlantista. Giorgia Meloni al Governo, in continuità con quella evoluzione della destra cui ho fatto cenno, ha assicurato, in questi anni, autorevolezza, affidabilità e centralità all’Italia. Queste premesse sono la base per una sua meritata riconferma alla guida della Nazione nel prossimo quinquennio».

Ha fatto riferimento all’ex senatore del Pdl Caridi, assolto dall’accusa di associazione mafiosa dopo ben cinque anni di procedimento, e contattato anche lui dalla politica nazionale…

«Spero che Antonio trovi la forza e le motivazioni per tornare in campo. Il suo apporto arricchirebbe ulteriormente questo centrodestra»

Sul fronte Vannacci, Cannizzaro lo definisce un fenomeno populista passeggero. Vannacci è davvero un fenomeno destinato a consumarsi rapidamente o rappresenta qualcosa di più profondo nel rapporto ormai complicato tra elettorato e partiti tradizionali?

«Credo che Vannacci sia parte di un legittimo sentimento, seppur residuale, che alberga in una frangia di italiani; lo stesso fenomeno, del resto, si registra in tanti altri Paesi europei. Le medesime istanze, però, sono state già accolte e trattate da Giorgia Meloni, che, nel suo ruolo di Governo, le sta affrontando con serietà e responsabilità. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che quando si governa occorre lasciare da parte la demagogia e le facili strumentalizzazioni, atteso che i problemi vanno affrontati nella loro complessità».

Parliamo del suo futuro politico. Oggi lei non ha più una vera e propria casa politica, ma continua a essere corteggiatissimo dai partiti. Da settimane le voci la indicano sempre più vicino a Fratelli d’Italia, che in qualche modo rappresenta i discendenti naturali della sua esperienza in An.

«Lei deve sapere che quasi il cinquanta per cento dei 185 parlamentari eletti in FdI, tra Camera e Senato, sono “ragazzi” che, al tempo della mia esperienza di segretario nazionale del Fronte della gioventù, l’organizzazione giovanile di Msi e An, erano “miei” dirigenti. Quindi, è naturale che vi sia una particolare vicinanza e condivisione non soltanto di idee e progetti, ma anche di sentimenti».

Torniamo alla vicenda Giannetta che ripercussioni potrà avere sugli equilibri regionali? Cannizzaro e Occhiuto ne usciranno più forti, dopo questo scontro, oppure attorno a Giannetta, ormai fuori da Forza Italia, potrebbero aggregarsi altri dissidenti del centrodestra? In altre parole: può nascere una piccola fronda capace di creare qualche insidia alla maggioranza del governatore?

«Credo che la maggioranza di centrodestra sia molto forte e coesa. Pertanto, non vedo alcun problema di tenuta della coalizione».

Reggio Calabria laboratorio politico del peso elettorale di Futuro nazionale o arriveremo alle politiche ed il generale sarà già bollito?

«Futuro nazionale è una forza che, senza dubbio, sta raccogliendo consensi. Alla fine, però, gli elettori dovranno comprendere se il sostegno al generale Vannacci non diventi, piuttosto, un voto che faccia vincere il centrosinistra. Quel centrosinistra dilaniato, senza una leadership forte ed autorevole, che mette insieme un’accozzaglia di personaggi e di partiti».

Forza Italia oggi. È ancora un partito in grado di intercettare una parte dei bisogni e delle aspettative del Paese o è ormai diventato un “partito-azienda” gestito dai notabili eredi della stagione berlusconiana?

«È e resta una forza politica che continua a intercettare e a interpretare una parte di bisogni e delle aspettative degli italiani».

Il futuro della maggioranza di Governo. Si dice che Tajani e Salvini siano pronti a saltare. Secondo lei si aspetterà la scadenza delle prossime politiche oppure il castello della maggioranza potrebbe iniziare a scricchiolare e cadere molto prima?

«Penso che l’unica persona in grado di interrompere questa legislatura sia Giorgia Meloni».

È ancora presto per fare valutazioni sull’amministrazione e Cannizzaro, naturalmente, non ha bisogno di consigli. Ma lei che conosce bene le insidie di Palazzo San Giorgio, se dovesse dare appunto un consiglio non richiesto da ex amministratore, quale sarebbe?

«Ciccio ha già segnato un’importante inversione di tendenza. La sua azione amministrativa, inoltre, ha restituito in poche settimane la speranza che i cittadini avevano perduto. Il consiglio che darei per il prosieguo di questa esperienza è quello di costruire attorno a sé una squadra di grande qualità che lo possa supportare e sostenere nell’azione amministrativa. Credo che Ciccio, da persona intelligente, lo stia già facendo».

Un’ultima battuta sul candidato di centrosinistra, il democrat Frank Benedetto…

«Un professionista di alto profilo ma il centrosinistra ha commesso l’errore di candidarlo all’ultimo minuto perché una personalità come la sua andava messa in campo qualche mese indietro dimostrando di crederci davvero…».