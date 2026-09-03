Donald Trump contro Harry e Meghan: “Hanno fatto cose terribili, io non li avrei mai accolti di nuovo come Re Carlo”

(Adnkronos) – “Sono terribili, non credo parlerò più con loro”. Il presidente USA Donald

Trump non le ha mandate a dire al principe Harry e a Meghan Markle. L’ex tycoon – come riporta il Daily Mail – commentando il ritorno a Londra della coppia dopo sei anni in California ha affermato non solo che non “li avrebbe riaccetati” negli Stati Uniti ma anche che la responsabilità della rottura di Harry con la famiglia reale inglese è della Duchessa del Sussex, accusandola di avere una “pessima

influenza” sul marito.

Parlando con la conduttrice di GB News Bev Turner, Trump – che già in precedenza si era detto felice del trasferimento di Harry e Meghan in Gb – ha affermato che i Sussex hanno fatto “troppe cose orribili” per essere riaccolti così facilmente a Londra. “Io non lo avrei mai fatto. Penso che Re Carlo sia fantastico, è un mio amico. Harry ha scritto un libro pessimo, e lei ha avuto una pessima influenza su di lui. Quello che gli ha fatto è inaccettabile”. Non solo. Secondo l’inquilino della Casa Bianca anche il principe William sarebbe stato trattato male dal fratello e della cognata. “Le cose che hanno detto sul suo conto sono terribili. Sono sicuro di sbagliarmi, ma io non l’avrei ripreso. Non gli avrei mai più parlato”, ha sottolineato.

All’osservazione di Turner che il Re, accogliendo di nuovo il secondogenito ha voluto tendergli un ramoscello d’ulivo, Trump ha risposto: “Questo dimostra che brav’uomo sia Re Carlo. È una persona molto migliore di me. Io non l’avrei fatto. Avrei detto di lasciar perdere”. E poi ancora sul sovrano: “Sta affrontando una situazione di salute molto difficile e pochissime persone avrebbero il coraggio di fare quello che ha fatto lui”.