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L. Elettorale, Meloni: vogliamo che cittadini scelgano coalizione e candidato

| 4 Settembre 2026 19:31 | 0 commenti

Askanews
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Bari, 4 set. (askanews) – “Le battaglie che perdeva l’Italia ora le vince, sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà. Per questo proponiamo che alle prossime elezioni e alle successive possano scegliere la coalizione, il programma e il candidato da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, manovre di Palazzo come vorrebbe fare il Pd anche questa volta, e avere cinque anni per governare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla festa del governo in corso a Bari.

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