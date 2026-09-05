Formula1, Russell il più veloce nelle FP3 a Monza

Roma, 5 set. (askanews) – George Russell è il più veloce nelle terze prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Il pilota della Mercedes chiude la sessione in 1’22″219 e precede la Ferrari di Lewis Hamilton, staccata di circa un decimo, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale e protagonista di una sessione nella quale lavora anche in funzione del compagno di squadra.

Quinta posizione per Lando Norris con la McLaren, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc, sesto e meno soddisfatto del comportamento della monoposto rispetto alle sensazioni avute nelle libere del venerdì. Completano la top ten Arvid Lindblad con la Racing Bulls, settimo, Oscar Piastri con la McLaren, ottavo, e le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto, rispettivamente nono e decimo.

La sessione si accende soprattutto nei minuti finali con il confronto tra Verstappen e Hamilton. L’olandese si lamenta per il sorpasso del britannico prima della Parabolica, mentre cerca una scia per il suo ultimo tentativo. I due si ritrovano poi vicini anche alla Prima Variante, rischiando il contatto, e si accusano a vicenda via radio. Hamilton e Verstappen chiudono rispettivamente secondo e terzo, separati da circa un decimo.

In vista delle qualifiche assume particolare importanza anche la gestione delle scie. Mercedes prova la soluzione di squadra con Antonelli e Russell: l’italiano offre per due volte la scia al compagno, con il secondo tentativo che riesce alla perfezione e consente a Russell di guadagnare oltre due decimi fino alla Roggia. Antonelli deve inoltre scontare la partenza dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit.

La Ferrari sceglie invece di non utilizzare una strategia analoga. Hamilton e Leclerc cercano il miglior risultato con le proprie forze, eventualmente sfruttando le scie involontarie degli altri piloti. Il team principal Frederic Vasseur spiega che Mercedes può adottare questa soluzione perché Antonelli parte dal fondo, mentre la Ferrari punta a portare entrambe le monoposto nelle prime posizioni.